Почти 65 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте в Сирии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Почти 65 тысяч человек всего вернулись в свои дома в сирийской Восточной Гуте, сообщил в четверг начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что за прошедшие сутки в свои дома в провинцию Хомс вернулись 179 человек, в Восточную Гуту — 122 человека.

"Благодаря всесторонней поддержке в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 64 720 жителей Восточной Гуты", — сказал Евтушенко.

Он отметил, что обстановка в Гуте нормализуется, идет процесс восстановления мирной жизни. В частности, в городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью российской спецтехники, восстанавливаются объекты инфраструктуры, проводится разминирование жилых строений, вывозятся боеприпасы и мины. За прошедшие сутки разминировано 15 домов и придомовых территорий, а также обнаружено и обезврежено 15 взрывоопасных предметов.

Евтушенко добавил, что Центр по примирению контролирует процесс переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. Как он отметил, за день выведены 192 человека с личным имуществом.

Евтушенко также рассказал, что Центр по примирению и подразделения российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности завершают вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук, через гуманитарный коридор "Бейт-Сахм".

"После окончания данной операции населенные пункты Ялда, Бабилла, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм будут полностью освобождены от бандформирований", — заявил он.

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