Почти 65 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте в Сирии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Почти 65 тысяч человек всего вернулись в свои дома в сирийской Восточной Гуте, сообщил в четверг начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он отметил, что за прошедшие сутки в свои дома в провинцию Хомс вернулись 179 человек, в Восточную Гуту — 122 человека.
"Благодаря всесторонней поддержке в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 64 720 жителей Восточной Гуты", — сказал Евтушенко.
Евтушенко добавил, что Центр по примирению контролирует процесс переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. Как он отметил, за день выведены 192 человека с личным имуществом.
"После окончания данной операции населенные пункты Ялда, Бабилла, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм будут полностью освобождены от бандформирований", — заявил он.
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