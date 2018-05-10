Нетаньяху призвал мир сообща избавить Сирию от присутствия Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал ночные удары по Сирии, пообещав не допустить там военного присутствия Ирана и призвав мировое сообщество к совместному решению этой задачи.

Как ранее сообщалось, израильтяне атаковали десятки иранских объектов в соседней стране в ответ на ракетный обстрел своих позиций на Голанских высотах.

"Иран пересек красную линию. Наш ответ был адекватен. Армия обороны Израиля провела широкомасштабную атаку против иранских целей в Сирии", — сказал он.

"Мы ведем длительную кампанию и наша политика ясна: Ирану не будет позволено закрепиться в военном отношении в Сирии", — добавил Нетаньху.

Мир, по его словам, должен предотвратить укоренение в Сирии сил "Аль-Кудс" — одного из подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции, которое израильтяне обвиняют в ночном обстреле.

"Нам нужно объединиться, чтобы отсечь руки этому расползающемуся злу", — добавил он.

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