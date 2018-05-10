Пригород Дамаска покинула последняя группа боевиков

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков

БЕЙРУТ, 10 мая — РИА Новости. Последняя группа террористов и членов их семей выехала из южного пригорода Дамаска на север Сирии, сообщает в четверг сирийское национальное агентство САНА.

"Поселения Ялда, Бабиля и Бейт-Сахм полностью освобождены от террористов после последнего вывода непримиренных боевиков и членов их семей на север Сирии", — пишет агентство.

На юге Дамаска вблизи перечисленных поселений продолжается военная операция по уничтожению террористов группировки "Исламское государство"*.

Ожесточенные бои продолжаются в плотной городской застройке в лагере палестинских беженцев "Ярмук" и в соседнем поселении Эль-Хаджар-эль-Асвад.

*Террористическая организация, запрещенная в России.