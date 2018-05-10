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Война в Сирии
Война в Сирии

ВВС Израиля нанесли удар по десяткам иранских объектов в Сирии‍

17:0510.05.2018
(обновлено: 17:30 10.05.2018)
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© AFP 2018 / Thomas CoexИстребители ВВС Израиля. Архивное фотоИстребители ВВС Израиля. Архивное фото
© AFP 2018 / Thomas Coex

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Израиль в ночь на 10 мая нанес удары десяткам военных объектов в Сирии. Как утверждают израильские военные, эта атака стала ответом на то, что иранские силы "Аль-Кудс" выпустили около 20 ракет на Голанских высотах. Об этом сообщали мировые и региональные СМИ.

Ракетный огонь на городом Даръа в Сирии. 10 мая 2018
© REUTERS / Alaa al-Faqir
ВВС Израиля нанесли удар по десяткам военных объектов в Сирии‍
Потерь с израильской стороны не было, в Сирии же есть погибшие и пострадавшие. Ирану, как об этом заявили в Израиле, потребуются "многие месяцы", чтобы восполнить урон.

События в оценке сторон

В районе часа ночи по московскому времени пресс-служба армии Израиля сообщила, что "иранские силы "Аль-Кудс" в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах.

Израиль ответил на это, нанеся ракетные удары и поразив несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии, о чем сообщило сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник.

При этом первоначально агентство заявило, что сирийские силы ПВО сбили "десятки ракет", большая их часть не достигла цели. Остальные поразили "некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов", говорилось в сообщении.

Израильский боевой самолет. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit
Политолог прокомментировал удары Израиля по иранским объектам в Сирии
Позже САНА распространило информацию, что в результате израильского удара есть жертвы: три человека погибли, двое были ранены.

Еще за два дня до произошедшего, 8 мая, в день выхода США из ядерной сделки с Ираном, израильские войска зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии. Армейская пресс-служба сообщила, что Израиль готовится к возможной атаке, развернув ПВО на Голанских высотах и распорядившись открыть там бомбоубежища.

Позиция армии Израиля

Израиль сразу не стал подробно сообщать о произошедшем, информация из Тель-Авива появилась только утром. Так, Армия обороны Израиля утверждает, что авиация атаковала десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО правительственных сил в ответ на ночной ракетный обстрел.

Ракетный огонь на Дамаском, Сирия. 10 мая 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki
В Иране заявили о непричастности к удару по Израилю
Все самолеты ВВС Израиля благополучно вернулись на свои базы, несмотря на зенитный огонь, заявили израильские военные, а ракетный залп "иранских сил" обошелся без израильских потерь, поскольку ни одна из ракет типа "Фаджр-5" и "Град" не упала на контролируемой Израилем территории.

Официальный представитель израильского командования Йонатан Конрикус прокомментировал результаты удара, отметив, что Ирану потребуется значительное время для восстановления своих военных возможностей в Сирии.

По словам Конрикуса, это была "широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия — разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще".

При этом он подчеркнул, что израильские военные заранее оповестили российских коллег об авиаударах по Сирии.

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Кадры перехвата израильских ракет сирийскими системами ПВО

Реакция Ирана

Ракетный огонь на городом Даръа в Сирии. 10 мая 2018
© REUTERS / Alaa al-Faqir
В Госдуме связали удары Израиля в Сирии с выходом США из сделки по Ирану
Заместитель председателя комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги заявил, что Иран непричастен к ракетному удару по Израилю — это была ответная реакция Сирии на израильскую агрессию.

Как, в частности, сказал Бейги РИА Новости, "когда мы (Иран. — Прим. ред.) нанесли удар по ИГ* в Дейр-эз-Зоре, мы объявили об этом сразу". Он подчеркнул, что в Сирии нет иранских военных баз, "а Израиль врет".

При этом ни Министерство обороны, ни Vинистерство иностранных дел Ирана официально пока никак не прокомментировали сведения о ночных ударах.

Оценка российских военных и дипломатов

Израильские военные на Голанских высотах. 10 мая 2018
© REUTERS / Ronen Zvulun
США осудили ракетный удар Ирана по Израилю
Российское Министерство обороны сообщило, что в ударе по территории Сирии участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет, еще более десяти тактических ракет были запущены с земли; более половины ракет удалось сбить. Длилось это два часа — с 1:45 до 3:45 утра.

При этом Минобороны добавило, что данные по ущербу, нанесенному иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирии, уточняются.

Ночной "обмен ударами" прокомментировали и в Министерстве иностранных дел России. Так, замглавы ведомства Михаил Богданов сообщил, что ситуация вызывает обеспокоенность России, в связи чем Москва призывает все стороны к сдержанности. По словам Богданова, у России "налажены контакты со всеми сторонами".

Он добавил, что обострение отношений Израиля и Ирана опасно из-за того, что отвлекает от борьбы с ИГ* и отдаляет политическое урегулирование сирийского конфликта.

Возможен ли военный конфликт?

Ливанские солдаты обследуют остатки ракет обнаруженные на территории Ливана. 10 мая 2018
© REUTERS / Karamallah Daher
В Израиле рассказали о целях удара по Сирии
Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО и Отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников в беседе с РИА Новости прокомментировал обострение обстановки в регионе.

По его мнению, решение США выйти из соглашения с Ираном развязало руки Израилю, а в перспективе возможен открытый военный ирано-израильский конфликт.

"Думаю, что Израиль, теперь, может быть, действительно почувствовал свободу рук. Не исключено, что решение американского президента дало карт-бланш в руки Израиля, чтобы наносить удары с большей степенью регулярности", — сказал Сотников, комментируя инцидент.

Дамаск по время ракетного обстрела со стороны израильской армии
© REUTERS / Omar Sanadiki
Минобороны России рассказало детали ракетного удара Израиля по Сирии
По его мнению, теперь есть риск, что если Иран все-таки примет решение возобновить обогащение урана, США "нажмут" на Израиль и договорятся о том, что израильтяне начнут наносить удары уже по территории Ирана. "А это теоретически не исключает прямой военный конфликт Ирана с Израилем", — отметил эксперт.

В то же время он затруднился предположить, проинформировал ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, побывавший 9 мая в Москве, президента Владимира Путина о готовящихся ударах по иранским формированиям.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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