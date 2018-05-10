ПВО Сирии сбили более половины выпущенных Израилем ракет

Дамаск по время ракетного обстрела со стороны израильской армии

Дамаск по время ракетного обстрела со стороны израильской армии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сирийским средствам противовоздушной обороны удалось отразить атаку более половины ракет израильской армии, сообщили в Минобороны России.

Нападению подверглись места, где расположены вооруженные иранские формирования, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге республики, отметили в ведомстве.

Данных об ущербе и жертвах пока нет.

Сообщается, что в ударе по территории Сирии участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16. Они выпустили около 60 ракет, еще более десяти тактических ракет прилетели с земли.

Израиль наносил удары по территории Сирии с 01:45 до 03:45. Тель-Авив назвал это ответом на обстрел в районе Голанских высот со стороны иранских формирований.

Противостояние Израиля и Ирана в Сирии



Официальный представитель израильского командования Йонатан Конрикус назвал эту атаку одной из крупнейших воздушных операций за последние годы и "точно самой крупной против иранских целей".

"Задача скорее заключалась в том, чтобы причинить долгосрочный ущерб иранскому военному потенциалу в Сирии", — объяснил он.

Армейская пресс-служба распространила карту с местами бомбардировок. На ней — 35 точек, в том числе в районе Дамаска, у границ Израиля и Сирии.

כוחותינו תקפו הלילה עשרות יעדים צבאיים השייכים לכוח "קודס” האיראני בשטח סוריה: https://t.co/nvmynGULLp pic.twitter.com/YaV1KNNMu5 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 10 мая 2018 г.

​Целями бомбардировки Израиль называет объекты формирований одного из подразделений Корпуса стражей Исламской революции, курирующего иранские операции в Сирии.

Ранее в Тель-Авиве заявляли, что Тегеран пытается разместить в Сирии "очень опасное оружие", чтобы "уничтожить" Израиль.

Стороны регулярно обмениваются ударами.

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