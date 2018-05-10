Асад отверг обвинения в применении химического оружия

АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна не располагает химическим оружием и отверг обвинения в его применении.
"Прежде всего, у нас нет химического арсенала с 2013 года, когда мы его передали (международному сообществу – ред.). Международная организация по химическому оружию провела исследование, и стало ясно, это официально зарегистрировано, что у нас нет такого оружия",- заявил Асад в интервью греческой газете "Катимерини", первом после ракетной атаки США, Великобритании и Франции в связи с обвинениями в использовании химического оружия.
По его словам, обвинения в применении химического оружия начались после победы сирийской армии.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
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