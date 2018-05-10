БЕЙРУТ, 10 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту Бейрута.

"Их там много зависает на позициях", — рассказал собеседник агентства, имея в виду военные самолеты.

Сирийские СМИ ранее сообщали, что ПВО САР отразили ракетные удары Израиля в районе Голанских высот.

Пограничный инцидент

Около полуночи представитель армии Израиля заявил, что находящиеся на территории Сирии иранские силы "Аль-Кудс" выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он добавил, что часть ракет перехватили батареи ПРО "Железный купол". О потерях или материальном ущербе информации нет.

Авиаудар по пригороду Дамаска

"Армия обороны Израиля рассматривает случившееся как атаку со стороны Ирана и чрезвычайно серьезный инцидент", — заявил представитель армии. Он добавил, не вдаваясь в подробности, что израильские военные отвечают на ракетный обстрел.

Во вторник Армия обороны Израиля объявила, что зафиксировала "необычную активность сил Ирана в Сирии", после чего развернула на Голанских высотах системы противовоздушной обороны, начала ограниченный призыв резервистов и распорядилась открыть бомбоубежища в приграничных районах.

Вечером восьмого мая сирийские официальные СМИ сообщили, что ПВО отразили ракетную атаку Израиля в пригороде Дамаска, при этом были уничтожены две ракеты. Погибли двое мирных жителей, муж и жена.