Израиль заявил, что иранские силы в Сирии обстреляли Голанские высоты

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Иранские силы в Сирии выпустили ракеты по позициям израильских войск на Голанских высотах, сообщил журналистам один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
Он отметил, что пока нет информации о наличии потерь или материальном ущербе в результате одного из самых серьезных пограничных инцидентов за последние годы.
"Армия обороны Израиля рассматривает случившееся как атаку со стороны Ирана и чрезвычайно серьезный инцидент", — заявил Конрикус.
Об ответных действиях израильские военные пока не сообщают.
Удар по пригороду Дамаска
Во вторник Армия обороны Израиля объявила, что зафиксировала "необычную активность сил Ирана в Сирии", после чего развернула системы ПВО на Голанских высотах, начала ограниченный призыв резервистов и распорядилась открыть бомбоубежища в приграничных районах.
Вечером 8 мая сирийские официальные СМИ сообщили, что ПВО отразили ракетную атаку Израиля в пригороде Дамаска, при этом были уничтожены две ракеты. Погибли двое супругов — мирных жителей.
В пресс-службе израильских вооруженных сил эту информацию комментировать отказались.
Авианалеты на сирийские объекты
В начале апреля СМИ сообщали о возможной причастности Израиля к атаке на базу Т-4 в Хомсе. В израильском минобороны эти сведения также не прокомментировали.
В конце апреля источник в сирийской армии заявил РИА Новости, что израильские ВВС атаковали военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо. На эти заявления реакции также не было.