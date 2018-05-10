Израиль заявил, что иранские силы в Сирии обстреляли Голанские высоты

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Иранские силы в Сирии выпустили ракеты по позициям израильских войск на Голанских высотах, сообщил журналистам один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

По его словам, около полуночи зафиксированы пуски около 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил "Аль-Кудс. Представитель армии добавил, что часть ракет перехватили батареи ПРО "Железный купол".

Он отметил, что пока нет информации о наличии потерь или материальном ущербе в результате одного из самых серьезных пограничных инцидентов за последние годы.

"Армия обороны Израиля рассматривает случившееся как атаку со стороны Ирана и чрезвычайно серьезный инцидент", — заявил Конрикус.

Об ответных действиях израильские военные пока не сообщают.

Удар по пригороду Дамаска

Ранее на контролируемой Израилем части Голанских высот сработали сирены воздушной тревоги. В социальных сетях тиражируется видеоролик, предположительно снятый в приграничном друзском селении Маждаль-Шамс, там есть звуки, похожие на отдаленные взрывы.

Во вторник Армия обороны Израиля объявила, что зафиксировала "необычную активность сил Ирана в Сирии", после чего развернула системы ПВО на Голанских высотах, начала ограниченный призыв резервистов и распорядилась открыть бомбоубежища в приграничных районах.

Вечером 8 мая сирийские официальные СМИ сообщили, что ПВО отразили ракетную атаку Израиля в пригороде Дамаска, при этом были уничтожены две ракеты. Погибли двое супругов — мирных жителей.

Источник в международном аэропорту Бейрута заявил РИА Новости, что в этот момент в воздушном пространстве Ливана были замечены израильские самолеты.

В пресс-службе израильских вооруженных сил эту информацию комментировать отказались.

Авианалеты на сирийские объекты

В начале апреля СМИ сообщали о возможной причастности Израиля к атаке на базу Т-4 в Хомсе. В израильском минобороны эти сведения также не прокомментировали.

В конце апреля источник в сирийской армии заявил РИА Новости, что израильские ВВС атаковали военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо. На эти заявления реакции также не было.