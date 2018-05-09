Мэй не исключила увеличения финансирования "Белых касок"

ЛОНДОН, 9 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в среду в парламенте, не исключила увеличения финансирования деятельности "Белых касок" на фоне решения США о пересмотре программ помощи Сирии.

Ранее телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски". По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечалось, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром".

Представитель госдепа США, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты пересматривают программы помощи Сирии по запросу президента Дональда Трампа, включая поддержку "Белых касок", однако заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что организация продолжат свою работу в Сирии.

"Мы признаем очень важную ценную работу, которую осуществляют "Белые каски", они проявляют большую храбрость, работая в тяжелых условиях. Мы поддерживаем и продолжим поддерживать их работу, а министр по международному развитию изучит вопрос об уровне этой поддержки", — сказала Мэй, отвечая на вопрос одного из депутатов, не считает ли она необходимым в сложившейся из-за действий США ситуации увеличить финансирование "Белых касок".

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