Путин обсудил с Совбезом авиаудары Израиля по Сирии

Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией. архивное фото

Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией. архивное фото

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду перед переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии, в том числе ночные авиаудары Израиля по объектам в этой стране, сообщил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании также затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесенные Израилем. По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", — подчеркнул и.о. пресс-секретаря.

Песков сообщил, что на повестке дня был также ряд актуальных внутрироссийских вопросов. "Участники совещания обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы", — добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны Сергей Шойгу, министра иностранных дел Сергей Лавров, министра внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также и.о. спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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