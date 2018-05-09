Экс-разведчик считает, что Израиль сорвал иранский ракетный удар из Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Бывший глава аналитического отдела израильской военной разведки Йосси Купервассер предполагает, что еврейскому государству удалось минувшей ночью предотвратить иранскую атаку с территории Сирии.

По его версии, речь шла о готовившемся ракетном ударе по армейским объектам на Голанских высотах, где накануне вечером были развернуты дополнительные средства ПВО и открыты гражданские бомбоубежища.

"Израиль, вероятно, сумел минувшей ночью предотвратить попытку атаки со стороны иранцев", — сказал Купервассер на брифинге для иностранных журналистов.

"Я думаю, что конкретная угроза, о которой вчера говорилось, — это удар, вероятно, ракетный, по Голанским высотам, в основном, по расположенным там военным объектам. Армия решила не рисковать и приняла меры к обеспечению безопасности гражданского населения, открыв бомбоубежища", — добавил бригадный генерал резерва.

В армии, накануне объявившей о "необычной активности сил Ирана в Сирии", привычно оставили без комментариев сообщения сирийских СМИ об очередном ударе по окрестностям Дамаска и причастности к нему ВВС Израиля. Утром в среду военные разрешили израильтянам на Голанах продолжать в полном объеме "гражданскую деятельность", включая занятия в школах и сельскохозяйственные работы.

Иран, по словам Купервассера, пытается создать в Сирии инфраструктуру, которая позволяла бы ему дистанционно угрожать Израилю с помощью ракет "земля-земля", ударных беспилотников или систем ПВО.

"Они попытались сделать это с помощью различного рода "прокси-сил" вдоль границы на Голанских высотах. Им это не удалось, поэтому последние несколько месяцев они пытаются создать инфраструктуру, которая бы позволила им наносить удары по Израилю с территорий Сирии, не примыкающих непосредственно к границе", — сказал Купервассер.

"Израиль в некоторых случаях открыто, в других — тайно был вынужден принимать меры к тому, чтобы предотвратить такие нападения или сорвать их, когда они уже были в процессе осуществления. Эта борьба продолжается", — добавил он.

Купервассер объясняет стремление Ирана к военному присутствию в Сирии, выходящему за рамки поддержки президента Башара Асада, желанием создать фактор сдерживания в отношениях с США.

"Мы четко обозначили, что не намерены это терпеть и, с точки зрения человека, наблюдающего за этим со стороны, очень упорно работаем над тем, чтобы это не произошло", — сказал генерал, который в прошлом также занимал пост гендиректора министерства стратегического планирования, а теперь работает в одном из авторитетных израильских "мозговых трестов".