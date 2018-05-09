Нетаньяху выступил за продолжение военной координации с Россией в Сирии

МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Израильские и российские военные должны продолжать координацию своих действий "в свете происходящего в Сирии", заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху перед отлетом в Москву.
Израильские военные ранее во вторник сообщили, что зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии и готовятся к возможной атаке с их стороны, развернув ПВО на Голанских высотах и распорядившись открыть там бомбоубежища. Израильские военные также сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов.
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