БЕЙРУТ, 9 мая — РИА Новости. Жертвами ракетного удара Израиля по пригороду Дамаска стали два человека, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Вечером во вторник сирийские официальные СМИ сообщили со ссылкой на военный источник, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Кисаб в 23 километрах южнее Дамаска. По данным сирийских военных, уничтожены две ракеты.
Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что в тот момент, когда предположительно наносился удар по окрестностям сирийской столицы, в ливанском воздушном пространстве были израильские самолеты.
В пресс-службе Армии обороны Израиля эти сообщения отказались комментировать.
Ранее стало известно, что израильские военные зафиксировали "подозрительную активность" иранских сил на приграничных с Израилем сирийских территориях. Командование отдало приказ о приведении подразделений в состояние повышенной боеготовности.
СМИ в начале апреля сообщали о возможной причастности Израиля к атаке на базу Т-4 в Хомсе. В израильском минобороны эту информацию также не прокомментировали.
В конце апреля источник в сирийской армии рассказал РИА Новости, что военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо были атакованы со стороны ВВС Израиля. На эти заявления реакции не последовало.
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