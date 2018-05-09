МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Израиль нанес удар по территориям к югу от Дамаска, сообщает сирийское телевидение со ссылкой на военный источник.

Как отмечают местные СМИ, средства ПВО сбили две ракеты, запущенные израильскими военными.

"ПВО Сирии сбила две израильские ракеты, обе были уничтожены в районе Кисва в провинции Дамаск", — заявил собеседник журналистов.

Также, как сообщил источник РИА Новости в международном аэропорту Бейрута, в предположительный момент удара в воздушном пространстве Ливана находились израильские самолеты.

Однако в пресс-службе Армии обороны Израиля отказались как-либо прокомментировать эти сообщения.

Повышенная готовность

Восьмого мая силы Армии обороны Израиля привели в повышенную готовность к атаке из-за "необычной активности" иранских военных в Сирии.

"Армия обороны Израиля отдала распоряжение местным властям открыть и подготовить к использованию бомбоубежища на Голанских высотах. Помимо этого, развернуты оборонительные системы, силы Армии обороны Израиля находятся в повышенной готовности к атаке", — сообщили в армейской пресс-службе.

При этом населению граничащих с Сирией районов посоветовали следить за инструкциями властей.

Военные также добавили, что готовы к "различным сценариям" и в случае агрессии намерены дать решительный ответ.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран пытается разместить в Сирии "очень опасное оружие", чтобы "уничтожить" Израиль.

"Иран стремится разместить в Сирии очень опасное оружие, чтобы применить его специально с целью нашего уничтожения", — заявил глава правительства страны.

"Проект Амад"

На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что Израиль располагает архивом, состоящим из около ста тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Глава израильского правительства подчеркнул, что ядерная сделка с Тегераном в 2015 году не состоялась бы, если бы информация о секретной ядерной программе Ирана просочилась к моменту заключения соглашения.

По словам Нетаньяху, ядерная сделка выгода для Ирана, поскольку предоставит ему неограниченное количество урана. Кроме того, премьер-министр Израиля уверен, что Тегеран располагает огромными знаниями по производству бомб, которые он "сможет применить очень быстро, если захочет".

Позже, восьмого мая, президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон из ядерной сделки с Ираном, чем вызвал сожаление лидеров западных стран. Однако Израиль поддержал решение американского лидера.

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