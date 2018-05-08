Израиль нанес ракетный удар по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая — РИА Новости. Израильские военные нанесли удар по территориям к югу от Дамаска, сообщает сирийское телевидение со ссылкой на военный источник.

"ПВО Сирии сбила две израильские ракеты, обе были уничтожены в районе Кисва в провинции Дамаск", — уточнил собеседник журналистов.

Источник в международном аэропорту Бейрута подтвердил РИА Новости, что в предположительный момент удара в воздушном пространстве Ливана находились израильские самолеты.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эти сообщения комментировать отказались.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ зафиксировал "подозрительную активность" иранских сил на территориях САР, граничащих с Израилем. В связи с этим армейское руководство отдало приказ о приведении подразделений армии в состояние повышенной боеготовности.

В районе Голанских высот развернуты системы ПВО, местные власти организовали доступ в бомбоубежища.

Это не первое сообщение о ракетном ударе Израиля по территории САР. Так, в начале апреля СМИ писали о возможной причастности Тель-Авива к бомбардировке базы Т-4 в Хомсе. В минобороны еврейского государства эту информацию никак не прокомментировали.

В конце апреля источник в армии Сирии рассказал РИА Новости, что военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо подверглись атаке со стороны ВВС Израиля. Реакции на эти заявления не последовало.

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