Израильская армия начала ограниченный призыв резервистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая — РИА Новости. Израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов, предупредив ранее об угрозе иранского нападения с территории Сирии.

"Солдаты-резервисты призываются, в соответствии с потребностями", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы, отказавшись от дополнительных комментариев.

Израильские военные ранее во вторник сообщили, что зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии и готовятся к возможной атаке с их стороны, развернув ПВО на Голанских высотах и распорядившись открыть там бомбоубежища.

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