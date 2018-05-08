ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая — РИА Новости. Израильские войска зафиксировали "необычную активность" иранских Вооруженных сил в Сирии, идет подготовка к возможной атаке со стороны противника, сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ. — Прим. ред.) <…> отдала распоряжение местным властям открыть и подготовить к использованию бомбоубежища на Голанских высотах <…> Помимо этого, развернуты оборонительные системы, силы Армии обороны Израиля находятся в повышенной готовности к атаке", — рассказали военные.

Населению граничащих с Сирией районов порекомендовали следить за инструкциями властей, их будут выпускать по мере надобности.

Военные заверили, что готовы к "различным сценариям" и дадут "решительный ответ на любую агрессию".

Ранее в крупнейших израильских СМИ появились публикации о якобы готовящемся ответе Ирана на удары ВВС по его объектам в Сирии. Во вторник посольство США в Тель-Авиве предупредило соотечественников об опасности поездок в район Голанских высот в связи с "напряженностью в регионе".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>