Минобороны назвало официальную версию крушения Ка-52 на востоке Сирии

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На востоке Сирии разбился российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли, сообщило министерство обороны.

Тела погибших летчиков нашли и доставили на аэродром базирования.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Это уже второй случай гибели российских военных в Сирии с начала месяца. Утром 3 мая российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба пилота погибли.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы, самолет никто не обстреливал.

Российский вертолет не могли сбить

Российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский прокомментировал возможную причину трагедии с Ка-52 и появившиеся в СМИ предположения на этот счет.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что вертолет сбили радикальные исламисты из ПЗРК.

Мураховский уверен, что если бы Ка-52 действительно сбили боевики, они бы наперебой рекламировали свой "успех".

"Там в очередь выстраиваются группировки, которые заявляют, что это именно они сбили аппарат", — добавил он.

По его мнению, версия Минобороны о технических неполадках — наиболее правдоподобная.

Он также отметил, что исламисты могут сбивать воздушные суда на левом берегу Евфрата, где на границе с Ираком есть "треугольник", который пытаются зачистить так называемые демократически силы при поддержке авиации Ирака и коалиции во главе с США.

"Но наша авиация там не работает. Поэтому, если говорить о восточной части Сирии, в районе, где летал вертолет, я не вижу, кто бы мог его там сбить", — заключил Мураховский.

Характеристики Ка-52

Ка-52 "Аллигатор" — всепогодный круглосуточный боевой вертолет нового поколения. Это двухместная модификация ударного вертолета Ка-50 ("Черная акула").

Его разработали в ОКБ "Камов" (ныне ОАО "Камов", с 2008 года входит в холдинг "Вертолеты России").

"Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны с 2010 года.

Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

У вертолета есть устройства снижения заметности, система радиоэлектронной защиты и средства активного противодействия.

Жизненно важные системы и агрегаты Ка-52 дублированы и защищены, элементы несущей системы и трансмиссии имеют дополнительный запас прочности, топливные баки взрывобезопасные, установлена автономная система пожаротушения.

Катапультируемые кресла с ракетно-парашютной системой позволяют обоим членам экипажа в аварийной ситуации покидать вертолет на всех режимах полета, во всем диапазоне скоростей и высот полета.

Также у "Аллигатора" есть встроенные средства контроля и эксплуатируется в полевых условиях в режиме автономного базирования в течение 15 суток.

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