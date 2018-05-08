Во Франции допустили возможность новых ударов в Сирии

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Министр обороны Франции Флоранс Парли не исключила, что по Сирии могут быть нанесены новые удары в случае использования химического оружия.радиостанции RTL министр подчеркнула, что нельзя допускать применение химического оружия и необходимо с этим бороться. По ее словам, цель ударов по Сирии 14 апреля — не допустить повторение химических атак со стороны Дамаска. "Если это повторится, мы можем вновь принять решение о новых ударах", — сказала Парли.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что второй фазы ударов по Сирии не будет, подчеркнув, что цель была достигнута. При этом Ле Дриан отметил, что если "красная линия" будет нарушена, то возможно новое вмешательство.
Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>