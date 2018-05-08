Во Франции допустили возможность новых ударов в Сирии

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Министр обороны Франции Флоранс Парли не исключила, что по Сирии могут быть нанесены новые удары в случае использования химического оружия.

В эфире радиостанции RTL министр подчеркнула, что нельзя допускать применение химического оружия и необходимо с этим бороться. По ее словам, цель ударов по Сирии 14 апреля — не допустить повторение химических атак со стороны Дамаска. "Если это повторится, мы можем вновь принять решение о новых ударах", — сказала Парли.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что второй фазы ударов по Сирии не будет, подчеркнув, что цель была достигнута. При этом Ле Дриан отметил, что если "красная линия" будет нарушена, то возможно новое вмешательство.

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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