В Уссурийске школе присвоили имя погибшего в Сирии генерала Асапова

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Церемония присвоения школе №25 имени Героя Российской Федерации, погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова, состоялась в Уссурийске, сообщает администрация города.
"Помните свою историю, без неё у нас нет будущего", — сказала Ольга Асапова.
Школьники рассказывали о боевом пути Асапова, о его наградах, читали стихотворения. Собравшиеся почтили память генерал-лейтенанта минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске с именем Героя.
Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*. Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа.
* Запрещенная в России террористическая организация
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