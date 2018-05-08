ЦПВС рассказал подробности выхода боевиков из южных кварталов Дамаска

Боевики и члены их семей у автобусов перед переездом из пригорода Дамаска. Архивное фото

Боевики и члены их семей у автобусов перед переездом из пригорода Дамаска. Архивное фото

ДУМА (Сирия), 8 мая – РИА Новости. Покидающие южные кварталы Дамаска боевики группировки "Джейш аль-Ислам" сдали правительственным силам более тысячи единиц стрелкового оружия, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В ЦПВС пояснили, что при содействии центра продолжается разоружение участников незаконных вооруженных формирований. В частности, боевики группировки "Джейш аль-Ислам", покидающие южные кварталы Дамаска, сдали 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия.

В Восточном Каламуне, как сообщили в ЦПВС, более 5 тысяч исламистов добровольно сложили оружие. Продолжается передача оружия и военной техники боевиков правительственным силам в зоне деэскалации "Хомс".

"В Восточную Гуту после освобождения ее от боевиков вернулись более 64 тысяч жителей. Идет процесс восстановления мирной жизни", — отметили в ЦПВС.