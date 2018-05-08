МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вероятной причиной крушения российского вертолета Ка-52 на сирийской территории могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
На востоке Сирии при выполнении планового полета разбился российский вертолет Ка-52. В оборонном ведомстве уточнили, что оба летчика погибли, их тела обнаружены и доставлены на аэродром.
"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — заявили в Минобороны.
В ведомстве также добавили, что вероятной причиной трагедии могла стать техническая неполадка.
В Минобороны инцидент связали с попаданием птицы в двигатель самолета и категорически исключили версию вероятного обстрела.
"Никакого огневого воздействия по самолету не было", — сообщили в оборонном ведомстве.
"Аллигатор"
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" создан в начале 1990-х годов в Опытно-конструкторском бюро имени Камова. Боевая машина предназначена для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей, живой силы противника и огневой поддержки десанта, а также патрулирования военных колон.
Вертолет оснащен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и катапультно-амортизационной установкой.
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