Иракские ВВС нанесли авиаудар по позиции командования ИГ* в Сирии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар в Сирии по позиции командования террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает пресс-служба главы иракского правительства.

Операция прошла на юге Эд-Дашиша (провинция Эль-Хасака) по приказу главы Совета министров Ирака, главнокомандующего вооруженными силами доктора Хайдера аль-Абади. Эта территория находится под контролем Сирийских демократических сил, которых поддерживают США.

Накануне стало известно, что американская авианосная группа начала наносить удары по позициям ИГ* в рамках операции "Непоколебимая решимость". Как рассказали в ВМС США, цель атак — ликвидировать террористическую организацию. Сирийский МИД направил в ООН письма в связи с ударами, обвинив Соединенные Штаты в гибели мирных жителей. Коалиция во главе с США действует на территории страны без согласия Дамаска.

* Террористическая организация, запрещена в России