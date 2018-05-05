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Война в Сирии
Война в Сирии

Авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии‍

12:0105.05.2018
(обновлено: 12:08 05.05.2018)
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© РИА Новости / ВМС СШАПерейти в фотобанкАмериканский авианосец USS Harry Truman. Архивное фотоАмериканский авианосец USS Harry Truman. Архивное фото
© РИА Новости / ВМС США
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" начала наносить удары по позициям "Исламского государства"* в Сирии, заявили в пресс-службе ВМС США.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AFP 2018 / John Thys
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Операция стартовала 3 мая, удары наносятся из восточной части Средиземного моря, говорится в сообщении.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

Он отметил, что боевые вылеты в рамках операции "Непоколебимая решимость" призваны ликвидировать ИГ* и угрозу, которую оно несет для мирового сообщества.

В состав группы, помимо "Гарри Трумэна", входят крейсер "Нормандия", четыре эсминца с управляемым ракетным оружием и корабли сопровождения.

По данным коалиции во главе с США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.

Ликвидация последних оплотов

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что коалиция начала операцию по ликвидации последних оплотов ИГ*.

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дипломат отметила, что "борьба будет сложной", но США с партнерами одержат победу. По ее словам, дни ИГ* в Сирии и террор мирных жителей подходят к концу.

Представитель Госдепа также отметила, что Вашингтон намерен совместно с партнерами работать для обеспечения безопасности Израиля, Иордании, Турции, Ирака и Ливана.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США намерены расширить борьбу с ИГ* в Сирии и пока не намерены выводить войска, так как террористы в последнее время нарастили активность.

Позиция Дамаска

На этой неделе сирийский МИД направил в ООН письма в связи с последним ударом, нанесенным возглавляемой США коалицией, в результате которого, по данным агентства SANA, погибли 25 человек.

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
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Продолжение массовых убийств граждан Сирии, а также систематическая поддержка террористов ИГ* со стороны коалиции направлены на подрыв суверенитета страны, говорится в обращении внешнеполитического ведомства. 

Дамаск потребовал от Совбеза ООН исполнить обязательства и прекратить "военные преступления и преступления против человечества, совершаемые коалицией", а также присутствие американских и других иностранных военных, незаконно находящихся в арабской республике.

Коалиция должна остаться

На Западе же считают, что коалиция должна остаться в Сирии после разгрома ИГ*. Об этом, в частности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это необходимо, чтобы "построить новую Сирию" и противостоять влиянию Ирана.

Доставка гумпомощи в Сирии. Архивное фото
© Фото : предоставлено российским центром по примирению враждующих сторон в САР
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"Даже после окончания войны против ИГ* США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ", — сказал Макрон.

По мнению французского президента, полный вывод международных сил укрепит позиции сирийского лидера Башара Асада и Тегерана. Они, считает Макрон, подготовят новую войну и будут спонсировать террористов.

Кроме того, добавил президент Франции, западные страны не должны демонстрировать слабость в отношениях с Москвой, в противном случае Россия будет постоянно этим пользоваться.

Ранее Макрон заявлял, что именно он убедил президента США Дональда Трампа оставить американские подразделения в Сирии. Хозяин Белого дома, в свою очередь, говорил, что США могут "очень скоро" покинуть страну, а о мирном урегулировании "позаботятся другие".

Курс на развал Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что страны Запада взяли курс на развал Сирии, а США, вопреки своим заявлениям, не намерены покидать ее территорию.

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу Иерусалима. 21 декабря 2017 год
© AFP 2018 / Eduardo Munoz Alvarez 
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По его словам, "на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить", создают там местные органы власти. "Их к этому, кстати, активно поощряет президент Франции", — заметил Лавров.

"Очевидное вмешательство во внутренние дела, нарушение всех мыслимых норм международного права и приличий", — охарактеризовал эту ситуацию российский министр.

Закрепление присутствия

Основная цель международной коалиции во главе с США — не борьба с ИГ*, а закрепление военного и экономического присутствия в регионе, считает министр обороны России Сергей Шойгу.

Военнослужащий армии США в Ираке
© AFP 2018 / Ali Al-Saadi
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"Они используют в своих целях силы международного терроризма и экстремизма. В качестве примера приведу Ирак и Сирию. Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками, а территории, подконтрольные ИГИЛ*, только расширялись", — сказал министр.

"Видимо, цель была другая — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие", — заключил Шойгу.

Западная коалиция действует на сирийской территории с 2014 года без официального разрешения Дамаска и резолюций Совета Безопасности ООН.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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