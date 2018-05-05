Авианосная группа ВМС США приступила к ударам в Сирии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к ударам против ИГ* в Сирии, заявили в пресс-службе ВМС США.

Операции начаты 3 мая, говорится в сообщении. Удары наносятся из восточной части Средиземного моря.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

В состав группы входят авианосец класса "Нимиц" "Гарри Трумэн", крейсер "Нормандия", четыре эсминца с управляемым ракетным оружием, а также корабли сопровождения.

По данным коалиции во главе с США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.

Последний оплот

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт объявила о начале операции по ликвидации последних оплотов ИГ* в Сирии.

"США, мировая коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ* в Сирии", — говорится в заявлении дипломата.

Науэрт отметила, что "борьба будет сложной", но США и партнеры "одержат победу". Представитель Госдепа также заявила, что дни контроля группировки над территорией Сирии и террор мирных жителей подходит к концу.

Науэрт добавила, что США намерены совместно с партнерами работать для обеспечения безопасности Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана от ИГ*.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США намерены расширить борьбу с ИГ* в Сирии и пока не собираются выводить войска из этой страны, так как террористы наращивают активность.

"Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять ее, привлекая больше региональной поддержки. Это крупнейший сдвиг, который мы сейчас делаем", — заявил глава Пентагона.

Позиция Дамаска

В среду сирийский МИД направил письма в ООН в связи с последним ударом международной коалиции, в результате которого, по данным национального агентства SANA, погибли 25 человек.

"Продолжение отступившей от международного права "международной коалицией" массовых убийств сирийского народа, а также систематическое оказание ею поддержки оставшимся террористам ИГ* подтверждает, что ее единственной целью является подрыв суверенитета, единства и безопасности Сирии, а также продление кризиса", — говорится в обращении.

Кроме того, Дамаск потребовал от Совбеза исполнить обязательства и прекратить "военные преступления и преступления против человечества, совершаемые коалицией", а также присутствие американских и других иностранных военных, находящихся в Сирии незаконно.

Западная коалиция во главе с США действует на сирийской территории с 2014 года без официального разрешения Дамаска и резолюций Совета Безопасности ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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