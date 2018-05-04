Авианосная группировка США приступила к ударам по террористам в Сирии

Исследовательский центр в Сирии, разрушенный в результате авиаударов коалиции. Архивное фото

Исследовательский центр в Сирии, разрушенный в результате авиаударов коалиции. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к ударам против ИГ* в Сирии, сообщила пресс-служба ВМС США.

Операции начаты 3 мая, говорится в сообщении. Удары наносятся из восточной части Средиземного моря.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

В состав группы входит авианосец класса "Нимиц" под названием "Гарри Трумэн", крейсер "Нормандия", четыре эсминца с управляемым ракетным оружием, а также корабли сопровождения.

Согласно данным коалиции под руководством США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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