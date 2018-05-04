Эксперты ОЗХО взяли пробы на месте предполагаемой химатаки в Восточной Гуте

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Эксперты ОЗХО взяли пробы на месте предполагаемого применения отравляющих веществ в сирийской Восточной Гуте, а также побывали в госпитале в городе Дума, где опросили участников постановочного видео, снятого "Белыми касками", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"В ходе работы в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили две квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ", — сказал Конашенков.

"Также инспекторы посетили госпиталь города Дума, где опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого членами организации "Белые каски", а также взяли необходимые пробы", — добавил он.

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