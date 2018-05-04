МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски" проходит по весьма изощренным схемам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Сами "Каски" заявляют, что не находятся под влиянием какой-либо страны. Конечно, под влиянием никогда никто не находится. Они просто деньги берут у них", — добавила она с иронией.

Захарова также напомнила, что СМИ неоднократно писали о значительных пожертвованиях, получаемых "Белыми касками" "от целого ряда весьма ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно США, Великобритании, Нидерландов".

Так, Фонд по развитию Катара анонсировал предоставление организации помощи для закупки тяжелой техники и оборудования. "О какой сумме идет речь, не уточняется. Точно так же не уточнялось, о какой такой технике идет речь", — отметили в МИД.

Дипломат назвала схемы финансирования "Белых касок" очень изощренными. "Корни этого финансирования имеют британское происхождение, ну, например, фонд "Мэйдэй рескью", который работает в том числе по сирийской проблематике", — подчеркнула она.

Также, по словам Захаровой, известно о поддержке организации со стороны нескольких "сомнительных неправительственных организаций Евросоюза". А в медиапространстве "Белые каски" прибегают к помощи "промоушена по линии организаций, которые спонсируются господином Соросом".

"О его роли в сирийском кризисе написано немало. Информационную, медийную поддержку для всего вида пиар-услуг "Белым каскам" оказывают многочисленные американские, британские и ближневосточные организации, чье реноме не является блестящим", — напомнили в МИД.

Несколько часов назад в СМИ появилась информация о том, что Госдепартамент заморозил финансирование "Белых касок".

"Белые каски"

Организация "Белые каски" заявляет, что защищает мирное население Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще появляются видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов.

Мария Захарова ранее называла деятельность организации элементом масштабной информационной кампании по очернению официального Дамаска. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*. *Террористическая организация, запрещенная в России.

Однако на других роликах видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" засняты с оружием и в военной форме.

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