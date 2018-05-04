МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски" проходит по весьма изощренным схемам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Сами "Каски" заявляют, что не находятся под влиянием какой-либо страны. Конечно, под влиянием никогда никто не находится. Они просто деньги берут у них", — добавила она с иронией.
Захарова также напомнила, что СМИ неоднократно писали о значительных пожертвованиях, получаемых "Белыми касками" "от целого ряда весьма ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно США, Великобритании, Нидерландов".
Дипломат назвала схемы финансирования "Белых касок" очень изощренными. "Корни этого финансирования имеют британское происхождение, ну, например, фонд "Мэйдэй рескью", который работает в том числе по сирийской проблематике", — подчеркнула она.
Также, по словам Захаровой, известно о поддержке организации со стороны нескольких "сомнительных неправительственных организаций Евросоюза". А в медиапространстве "Белые каски" прибегают к помощи "промоушена по линии организаций, которые спонсируются господином Соросом".
Несколько часов назад в СМИ появилась информация о том, что Госдепартамент заморозил финансирование "Белых касок".
"Белые каски"
Организация "Белые каски" заявляет, что защищает мирное население Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще появляются видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов.
Мария Захарова ранее называла деятельность организации элементом масштабной информационной кампании по очернению официального Дамаска. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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