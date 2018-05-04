Источник сообщил о подготовке к выводу второй группы боевиков с юга Дамаска

БЕЙРУТ, 4 мая — РИА Новости. Автобусы, на которых террористов и членов их семей вывезут на север Сирии, начали прибывать в поселения Ялда, Бабиля и Бейт Сахем на юге Дамаска, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте эвакуации.

"Несколько автобусов уже проехали в сторону Бабиля и Ялды. Будет формироваться вторая колонна, после чего выдвинется на север страны", — рассказал собеседник агентства.

В четверг вечером в направлении провинции Идлиб с юга сирийской столицы была успешно отправлена колонна из 32 автобусов, в которых находились в общей сложности около 2 тысяч боевиков и членов их семей.

Сирийское правительство при содействии российского центра по примирению враждующих сторон в САР достигло договоренности с главарями радикальных бандформирований. В рамках соглашения террористам, не пожелавшим сложить оружие, разрешено с семьями уехать в Идлиб или Джараблус. Остальные боевики попадут под действие программы народного примирения и могут рассчитывать на объявленную президентом Сирии Башаром Асадом амнистию.

Одновременно на юге Дамаска продолжается операция по зачистке от террористической группировки "Исламское государство"* палестинского лагеря беженцев "Ярмук" и городка Эль-Хаджр Аль-Асвад.

Часть лагеря "Ярмук" и окрестные поселения остались последним оплотом террористов в пригороде Дамаска. После завершения операции пригород сирийской столицы будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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