У Москвы нет конкретных фактов смерти главаря ИГ*, заявили в МИД

ДУШАНБЕ, 4 мая — РИА Новости. Москва не располагает конкретными фактами смерти главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Данные о его смерти появлялись на моей памяти раз десять, но пока мы не убедимся, что это будут данные, подтвержденные конкретными фактами, сказать, что аль-Багдади нет, мы так не можем", — сказал он.

В середине июня Минобороны РФ сообщало, что проверяет информацию о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки. Пентагон позже заявлял, что главарь ИГ* жив.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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