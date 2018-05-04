МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации так называемых "Белых касок", передает телеканал CBS.

По данным телеканала, доля США в финансировании "белых касок" составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечается, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром".

Телеканал со ссылкой на дипломатические документы сообщает, что ближневосточное бюро госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение от администрации США на продолжение финансирования организации, а в противном случае "остановить процесс".

"Химатака" в сирийской Думе

Ранее "Белые каски" опубликовали видео якобы имевшего место применения химоружия сирийской армией в городе Дума, после чего Запад обвинил Дамаск в применении химоружия. В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что у Москвы есть в избытке доказательства причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе. Он подчеркнул, что на видео "было прекрасно видно", что люди, которые якобы пытаются спасти предполагаемых жертв атаки и которые передвигаются по месту, где якобы применили химические вещества, ничем не защищены. Министр также напомнил, что видео инсценировки было предоставлено "Белыми касками", которые работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая террористов "Джебхат ан-Нусры"*.

В конце апреля Россия организовала брифинг для постпредов при ОЗХО с участием свидетелей постановки химической атаки в сирийской Думе. Участие во встрече принимали 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе. Среди них — семья с тремя детьми, включая 11-летнего мальчика Хасана Диаба, который рассказал о том, как его поливали водой после вымышленной химатаки.

Деятельность "Белых касок"

Организация "Белые каски" декларирует своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и неучастии в вооруженном конфликте. В интернете в последние годы все чаще стали появляться ролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские СМИ показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее называла деятельность организации "Белые каски" еще одним элементом масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.

* Террористическая группировка, запрещенная в России