Далай-лама призвал к миру в Сирии

ДХАРАМСАЛА, 4 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама осудил чрезмерный эгоцентризм и призвал все мировое сообщество прилагать усилия к скорейшему урегулированию ситуации в Сирии и Йемене и установлению мира во всех горячих точках планеты. Об этом он заявил на конференции с ведущими российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.

"Сейчас, когда мы с вами сидим в мире и покое, такие же люди в Йемене, в Сирии, в других точках планеты убивают друг друга. Умирают, в том числе, маленькие дети – от военных действий, от голода, от нехватки медикаментов. И ужасно, когда люди убивают друг друга под знаменем религии, используя ее в своих целях, тогда как все религии призывают к миру, любви и состраданию", — сказал Далай-лама.

Он отметил, что все население Земли – братья и сестры, и привел слова ученых, согласно которым, "базовая человеческая природа – сострадательная". "Почему же мы создаем столько проблем? Их создают наши эмоции, основанные на разделении на "своих" и "чужих". Мы недальновидны, когда полагаем, что представляем из себя что-то особенное, и когда готовы приносить вред другим, чтобы добиться чего-то для себя. В современном мире все взаимосвязаны: Восток-Запад-Север-Юг – все семь миллиардов человек, мы все зависим друг от друга. Кроме того, перед всеми стоят проблемы экологии, глобального потепления", — подчеркнул духовный лидер буддизма.

По его словам, настало время прилагать усилия, чтобы объяснять всем: "человек – социальное существо, и будущее каждого зависит от всех". "Чрезмерный эгоцентризм – это представление, не соответствующее современной реальности, в которой все взаимосвязано. Только близорукому и необразованному человеку может быть все равно, что там происходит с другими", — убежден Далай-лама.

Во встрече с Далай-ламой принимают участие ведущий российский нейробиолог, член-корр РАН Константин Анохин, научный руководитель Института общей генетики РАН академик Николай Янковский, известный физиолог, возглавлявший Институт мозга человека РАН, академик Святослав Медведев, специалисты Института философии РАН профессор Давид Дубровский и профессор Виктория Лысенко, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизилогии РАН профессор Павел Балабан, руководитель лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики профессор Евгений Рогаев, глава лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биофака МГУ профессор Александр Каплан, один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков, а также еще ряд известных ученых и молодых российских специалистов.

Конференция "Понимание мира", проходящая на этой неделе в Дхарамсале, — уже второй опыт построения "концептуальных мостов" в рамках проекта "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых". Первая в истории подобная встреча прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена теме сознания. Организаторами диалога выступают Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и фонд Далай-ламы, при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.

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