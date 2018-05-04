СМИ: госдеп заморозил финансирование "Белых касок" в Сирии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации так называемых "Белых касок", сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, доля США в финансировании "белых касок" составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечается, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром".

Телеканал со ссылкой на дипломатические документы сообщает, что ближневосточное бюро госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение администрации США на продолжение финансирования организации, а в противном случае "остановить процесс".

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее называла деятельность организации "Белые каски" еще одним элементом масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.