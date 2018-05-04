МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Один из двигателей истребителя Су-30СМ ВКС России, потерпевшего крушение в Сирии, перед падением резко потерял тягу, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в органах военного управления.

По информации издания, проблемы у самолета появились практически сразу после взлета, когда Су-30СМ поднялся примерно на 200 метров и вместо дальнейшего набора высоты начал неожиданно клевать носовой частью. В этот момент, по словам источника, по непонятной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей.

Ранее Минобороны сообщало, что причиной крушения истребителя могло стать попадание птицы в двигатель. При этом в военном ведомстве отметили, что самолет никто не обстреливал.

Су-30СМ разбился в четверг в 09.45 мск после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли. Это четвертый летательный аппарат, который ВКС России потеряли за 2018 год в Сирии.

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