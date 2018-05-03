За сутки в свои дома в Сирии вернулись 350 мирных жителей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. За прошедшие сутки к местам своего проживания вернулись 350 сирийцев, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 43 человека, в Восточную Гуту – 117 человек", — сказал он.

Евтушенко отметил, что центром по примирению оказана гуманитарная помощь жителям населенных пунктов Ходер и Мартини провинции Алеппо. Людям передана одежда, спортивный инвентарь, школьные принадлежности и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны.

Кроме того, по его словам, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 76 сирийцам, в том числе 34 детям.

Евтушенко также отметил, что российским центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо.

"За день в этот населенный пункт выведено 350 человек с личным имуществом", — уточнил он.

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