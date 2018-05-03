Эксперт прокомментировал крушение Су-30СМ в Сирии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Интенсивность боевых вылетов ВКС с сирийской авиабазы в Хмеймим очень высокая, и крушение истребителя Су-30СМ является статистической случайностью, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

"Можно лишь сожалеть и признавать неизбежность риска полетов военной авиации, особенно учитывая ту интенсивность полетов, которая осуществляется с авиабазы в Хмеймим. Я напомню, что только боевых вылетов там было сделано на последний момент свыше 120 тысяч – это очень большая цифра. На мой взгляд, это статистическая случайность, которая приходится на такие трагические случаи", — сказал Мураховский РИА Новости.

Он также отметил, что пилоты не смогли катапультироваться, скорее всего, потому, что при взлете не успели набрать высоту, "а трагедия произошла достаточно стремительно".

Авария Су-30СМ произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

Оба летчика погибли, сообщили в Минобороны.

"Застраховаться невозможно"

Как считает генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев, полностью застраховаться от подобных случаев невозможно.

"Очень жаль, но трагические инциденты с летательными аппаратами из-за попадания птиц в двигатель случаются. То, что произошло в Сирии — это большая трагедия для летчиков и их семей", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что недавно произошел похожий случай, когда в силовую установку попала птица, но курсант Краснодарского авиационного училища все же сумел посадить самолет.

"Там скорость была небольшая, самолет учебный, поэтому курсант справился. А когда взлетает боевой реактивный самолет, то это уже совсем другие процессы, и практически спасти машину бывает очень сложно", — заключил Богатырев.

Истребитель Су-30СМ

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ — последняя модификация базового Су-30. Самолет предназначен для блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

Самолет обладает большой дальностью полета и возможностью дозаправки в воздухе.

В конструкции Су-30СМ не использована технология малозаметности, поэтому его защита основана на подавлении вражеских радиолокационных станций с помощью мощной бортовой системы радиоэлектронной борьбы.