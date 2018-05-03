БЕЙРУТ, 3 мая — РИА Новости. В Сирии американские спецслужбы готовят новую провокацию с "химатакой". Об этом РИА Новости сообщил информированный источник, связанный с сирийскими силовиками.
По его данным, подготовка к "химатаке" началась 23 апреля. Местом будущей инсценировки выбрали нефтяное поле "Аль-Джафра" в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора, где дислоцируется военная база США. Сейчас туда доставляют жителей западного берега реки Ефрат для участия в постановочных съемках.
Также боевик также планирует привлечь к акции своего брата Мухаммеда Рамадана Аль Идриза и членов его семьи, добавил собеседник агентства.
Вашингтон, Лондон и Париж "назначили" виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этому привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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