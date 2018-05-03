В Минобороны назвали возможную причину катастрофы Су-30СМ в Сирии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Причиной катастрофы российского истребителя Су-30СМ в Сирии могла стать попавшая в двигатель птица, по самолету никто не стрелял, сообщает Минобороны РФ.

"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было", — сказано в релизе.

Самолет упал сегодня утром после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба пилота, до последних минут боровшиеся за самолет, погибли.