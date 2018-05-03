Разминирование города Дума займет до трех месяцев

ДУМА (Сирия), 3 мая — РИА Новости. Полное разминирование города Дума в Сирии, освобожденного от боевиков исламистской группировки "Джейш аль-Ислам"*, займет до трех месяцев, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон.
Он добавил, что найденные мины, судя по маркировке, были произведены в странах НАТО. Ежедневно сирийские саперы находят 200-250 мин и самодельных взрывных устройств.
По словам представителя сирийских вооруженных сил, активную помощь в разминировании им оказывает мирное население города.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков из Думы, всего оттуда было вывезено более 21 тысячи боевиков и членов их семей. Город перешел под контроль законного правительства Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация
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