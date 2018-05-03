Разминирование города Дума займет до трех месяцев

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото

ДУМА (Сирия), 3 мая — РИА Новости. Полное разминирование города Дума в Сирии, освобожденного от боевиков исламистской группировки "Джейш аль-Ислам"*, займет до трех месяцев, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Сейчас идет активное разминирование города. На сегодняшний день сирийскими саперами найдено и обезврежено 1,2 тысячи мин, 1,5 тонны взрывчатки, 4 тысячи самодельных взрывных устройств. Полное разминирование города займет до трех месяцев", — сообщил представитель центра.

Он добавил, что найденные мины, судя по маркировке, были произведены в странах НАТО. Ежедневно сирийские саперы находят 200-250 мин и самодельных взрывных устройств.

По словам представителя сирийских вооруженных сил, активную помощь в разминировании им оказывает мирное население города.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков из Думы, всего оттуда было вывезено более 21 тысячи боевиков и членов их семей. Город перешел под контроль законного правительства Сирии.

* Запрещенная в России террористическая организация