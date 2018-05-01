ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Западная коалиция во главе с США местные партнеры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов "Исламского государства"*, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Она отметила, что "борьба будет сложной", но США и партнеры "одержат победу".
"Мы будем защищать США, коалицию и партнерские силы в случае нападения. Дни контроля ИГ* над территориями и террор сирийского народа подходит к концу", — подчеркнула представитель Госдепа.
Науэрт также добавила, что США намерены совместно с партнерами работать для обеспечения безопасности Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана от ИГ*.
Западная коалиция во главе с США действует на сирийской территории с 2014 года без официального разрешения Дамаска и резолюций Совета Безопасности ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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