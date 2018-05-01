В Идлибе освободили более 40 заложников

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Не менее 42 заложников освободили в поселении Иштаброк в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

Агентство ранее сообщило, что в рамках первого этапа договоренности из шиитских поселений Фуа и Кефрая провинции Идлиб планируется эвакуировать полторы тысячи человек. Также, согласно договоренностям, террористы должны отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк. Вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая планируется до середины мая, когда начнется священный для мусульман месяц рамадан.

"Сорок два заложника из поселения Иштаброк освобождены и прибыли к коридору Эль-Айс в рамках выполнения первого этапа соглашения о выводе террористов из лагеря "Ярмук" (лагерь палестинских беженцев в пригороде Дамаска) и освобождении похищенных людей деревни и заложников в поселениях Кефрая и Фуа в провинции Идлиб", — говорится в сообщении агентства.

Сирийская армия продолжает военную операцию по зачистке южного пригорода Дамаска от террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ). Правительственным войскам удалось освободить несколько районов в квартале Кадам со стороны сирийской столицы и сломить передовую линию обороны в поселении Эль-Хаджр Аль-Асвад.

Города Фуа и Кефрая уже почти четыре года находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 18 тысяч человек. В городах отсутствуют вещи первой необходимости. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли две тысячи человек, из них 400 детей.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>