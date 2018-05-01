В Идлибе освободили более 40 заложников

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Не менее 42 заложников освободили в поселении Иштаброк в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.
"Сорок два заложника из поселения Иштаброк освобождены и прибыли к коридору Эль-Айс в рамках выполнения первого этапа соглашения о выводе террористов из лагеря "Ярмук" (лагерь палестинских беженцев в пригороде Дамаска) и освобождении похищенных людей деревни и заложников в поселениях Кефрая и Фуа в провинции Идлиб", — говорится в сообщении агентства.
Города Фуа и Кефрая уже почти четыре года находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 18 тысяч человек. В городах отсутствуют вещи первой необходимости. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли две тысячи человек, из них 400 детей.
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