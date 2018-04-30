Боевики обстреляли Хомс, есть жертвы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Боевики выпустили в воскресенье четыре ракеты по районам города Хомс, погибли два человека и ранены 13, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Двадцать девятого апреля боевики незаконных вооруженных формирований с южной окраины населенного пункта Телль-Биса провинции Хомс два раза обстреляли районы Аль-Айдум, Аль-Худари, Аль-Дурдия и Терм-Зейтун города Хомс. Выпущено четыре ракеты. Погибло два и ранено 13 человек. Есть разрушения", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, Центром по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирийской Арабской Республики проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Риф Дамаск. Подразделения российской военной полиции продолжают выполнять задачи по поддержанию правопорядка и обеспечению безопасности мирных граждан в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна.

"В городе Дума активно ведется расчистка дорог и восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, не прекращаются работы по разминированию зданий, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано пять домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено четыре самодельных взрывных устройства", — добавил Евтушенко.