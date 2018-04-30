Асад рассказал, что вынуждает противников Сирии перейти к прямой агрессии

БЕЙРУТ, 30 апр — РИА Новости. Успехи сирийского правительства в борьбе против террористических группировок и марионеток ряда государств, вынуждает противников САР переходить к прямой агрессии, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске с председателем Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламского совета Ирана Алаэддином Боруджерди.

"Регион, очевидно, проживает этап перерисовывания мировой карты, и то, что мы наблюдаем эскалацию агрессии против Сирии и переход враждебных стран к прямой агрессии после провала их ячеек и подельников, лишь добавит сирийцам желания полностью покончить с терроризмом в различных его проявлениях", — цитирует Асада сирийское национальное агентство SANA.

Президент отметил право сирийского народа отстаивать свой суверенитет и право определять свое будущее самостоятельно.

Боруджерди в свою очередь подчеркнул, что США, их союзники и марионетки потерпели поражение в Сирии и последняя неудачная ракетная атака по САР подтверждает "стойкость и непоколебимость "оси сопротивления".

В ночь на понедельник ракетному удару подверглись объекты сирийской армии в провинции Алеппо и Хама, по некоторым данным, атакованы были склады с боеприпасами.

Иранский политик добавил, что Тегеран намерен продолжить оказывать помощь Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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