Израильские военные отказались комментировать удары по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр — РИА Новости. Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним.

"Мы отказываемся от комментариев", — повторила РИА Новости традиционную для таких случаев формулировку сотрудница армейской пресс-службы.

Ночью объекты в Хаме и Алеппо были атакованы с воздуха. О погибших и раненых информации пока нет.

Атака на Хаму и Алеппо

Военный источник в правоохранительных органах республики ранее рассказал агентству, что атаку на военные объекты правительственных сил в Хаме и Алеппо совершили "с помощью вражеских ракет".

По его словам, целью были оружейные склады.

В результате нападения возник крупный пожар на складе оружия 47-й бригады сирийской армии. Он находится к востоку от Алеппо, между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.

О последствиях пожара пока ничего неизвестно.

Отношения Дамаска и Тель-Авива

Ранее Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболлах", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада.

Последний инцидент был в начале апреля. Дамаск заявил об очередной атаке на свои объекты, речь шла о ракетных ударах по авиабазе Тифор в Хомсе. Местные СМИ обвинили в этом Тель-Авив. Спустя несколько часов сирийское национальное агентство САНА сообщило, что внешней атаки не было, сработала ложная тревога.

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