Израильские военные отказались комментировать удары по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр — РИА Новости. Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним.
"Мы отказываемся от комментариев", — повторила РИА Новости традиционную для таких случаев формулировку сотрудница армейской пресс-службы.
Ночью объекты в Хаме и Алеппо были атакованы с воздуха. О погибших и раненых информации пока нет.
Атака на Хаму и Алеппо
По его словам, целью были оружейные склады.
В результате нападения возник крупный пожар на складе оружия 47-й бригады сирийской армии. Он находится к востоку от Алеппо, между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.
О последствиях пожара пока ничего неизвестно.
Отношения Дамаска и Тель-Авива
Последний инцидент был в начале апреля. Дамаск заявил об очередной атаке на свои объекты, речь шла о ракетных ударах по авиабазе Тифор в Хомсе. Местные СМИ обвинили в этом Тель-Авив. Спустя несколько часов сирийское национальное агентство САНА сообщило, что внешней атаки не было, сработала ложная тревога.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии">>