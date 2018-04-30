ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр — РИА Новости. Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним.

"Мы отказываемся от комментариев", — повторила РИА Новости традиционную для таких случаев формулировку сотрудница армейской пресс-службы.

По данным военного источника в Сирии, целью ночных ударов с применением "вражеских ракет" стали склады оружия правительственных войск в районе городов Хама и Алеппо. При атаке в окрестностях Хамы возник пожар.

Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение "Хезболлах", которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада.

Последний крупный удар по Сирии нанесли США, Британия и Франция утром 14 апреля. Они атаковали сирийские правительственные объекты, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.