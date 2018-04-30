Сирийские военные объекты были атакованы ракетами, уточнил источник

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военные объекты армии Сирии в окрестностях городов Хама и Алеппо атакованы с помощью ракет, заявил РИА Новости военный источник.

По его данным, атака совершена "с помощью вражеских ракет".

Ранее источник сообщал РИА Новости, что склады оружия сирийской армии близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация. При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.