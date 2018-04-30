Склады оружия в Сирии могла атаковать авиация, сообщил источник

ДАМАСК, 30 апр — РИА Новости. Склады оружия сирийской армии в окрестностях городов Хамы и Алеппо могла атаковать авиация, сообщил РИА Новости источник в сирийских правоохранительных органах.

При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.

"Целью атаки стали склады оружия в окрестностях Хамы и Алеппо, вероятнее всего, это были авиаудары", — сказал источник.

По данным источника, склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией; информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, не соответствует действительности.

Ранее национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента сообщило, что звуки взрывов слышны в окрестностях Хамы и Алеппо.