Боевики согласились покинуть юг Дамаска

БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Сирийское правительство достигло соглашения с незаконными бандформированиями на вывод боевиков с юга Дамаска в обмен на эвакуацию 5 тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
В рамках первого этапа договоренности из шиитских поселений Фуа и Кефрая планируется эвакуировать полторы тысячи человек.
Также, согласно договоренностям, террористы должны отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк.
Вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая планируется до середины мая, когда начнется священный для мусульман месяц рамадан.
Города Фуа и Кефрая уже почти четыре года находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 18 тысяч человек. В городах отсутствуют вещи первой необходимости. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли две тысячи человек, из них 400 детей.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии">>