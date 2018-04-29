Сирийские военные наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. 20 апреля 2018

Сирийские военные наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. 20 апреля 2018

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Посольство России в Великобритании опубликовало в твиттере отрывки писем, в которых британцы выражают поддержку и благодарят российские власти за действия в Сирии.

Russian position on many international issues, based on common sense and reason, seems to be quite close to the feelings of many UK citizens. pic.twitter.com/hDNUfUJ0On — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 апреля 2018 г.

Жители Британии, написавшие письма в российское представительство, оценили вклад России в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

"Властям западных стран следует вспомнить историю и свои действия сегодня, прежде чем критиковать Россию, которая спасла мир во время Второй мировой войны и которая борется с терроризмом. В Британии у вас есть много друзей и их поддержка. Спасибо, президент Путин и российский народ", — написал в посольство местный житель.

Некоторые британцы выразили надежду, что президенты России и Сирии смогут достичь в регионе мира, опираясь на поддержку лидеров других государств. Например, в одном из писем житель Великобритании посоветовал Путину и Асаду воспользоваться помощью президента ЮАР.

Ранее российские дипломаты опубликовали письма, в которых британцы извинялись за действия своего правительства по "делу Скрипаля".

Западные государства осуждают Россию за операцию в Сирии. В свою очередь, в Москве подчеркивают, что Россия действует в ближневосточном государстве по официальной просьбе президента Сирии Башара Асада. Западная коалиция, напротив, начала операцию без разрешения Дамаска и резолюции ООН.

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