Армия Сирии выбила силы SDF из четырех поселений на северо-востоке страны

БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Правительственные силы Сирии вернули контроль над четырьмя населенными пунктами на восточном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство SANA.

По данным агентства, поселения Джейнена, Аль-Джиа, Шамра аль-Хисан и Хувейджат аль-Маиишия контролировали боевики арабо-курдских "Сирийских демократических сил", которых поддерживает международная коалиция во главе с США.

Как заявляет SANA, боевики оккупировали часть территории Сирии "под предлогом" борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

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